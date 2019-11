Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Polen/Nato

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Polen/Nato:

"Die Einbindung in die westliche Verteidigungsgemeinschaft hat seit dem Ende des Kalten Krieges höchste Priorität in der polnischen Staatsräson, und zwar unabhängig von der politischen Ausrichtung der wechselnden Regierungen.



Es war deshalb auch kein Zufall, dass das Land der Nato schon 1999 beitrat und damit fünf Jahre vor der EU-Osterweiterung. Offene Gegner der Militärallianz gibt es in Polen kaum. Rund 70 Prozent der Menschen vertreten die Ansicht, dass die Nato den Frieden in Europa sichere. Und das meint vor allen anderen: die USA."