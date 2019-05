Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Menschen mit Behinderung

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Menschen mit Behinderung:

"Integration ist kein Selbstläufer, sie muss erarbeitet werden.



Sie kann nur dann erfolgreich sein, wenn es gelingt, die differenzierte Förderung und Anerkennung, die Menschen mit Behinderung bislang in Förderschulen und Behindertenwerkstätten zuteil wird, auch an regulären Schulen und Arbeitsplätzen zur Normalität werden zu lassen. Und dazu gehört selbstverständlich auch, Angehörige dabei zu unterstützen, das Leben mit ihren behinderten Kindern oder Eltern so unkompliziert wie möglich zu gestalten."