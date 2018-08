Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung zu Leichtathletik-EM

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung zu Leichtathletik-EM":

"Eine Woche lang werden spektakuläre Bilder mit Zeitlupen und Emotionen in alle Richtungen in die Wohnzimmer transportiert und im Stadion goutiert.



Aber was kommt danach? Leichtathletik ist eine der ursprünglichsten Formen des Sports - und reduziert sich doch auf die Momentaufnahmen von Olympia, Welt- und Europameisterschaften. Einmal im Jahr eine Woche oder ein bisschen mehr, das war's. Wer hierzulande verfolgt die Diamond League, die höchste Kategorie von dem, was früher einmal Sportfest hieß? Wen juckt eine Team-EM, obwohl dort nicht nur Siege, sondern jeder Platz und jeder Punkt zählt? Und wohin strömen Zuschauer? Ein nachvollziehbares Liga-System für Athleten auch international oder/und Nationalmannschaften in der Leichtathletik wäre bestimmt machbar."/yyzz/DP/he