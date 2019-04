Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Krise/angelsächsische Demokratien

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Krise/angelsächsische Demokratien:

"Brexit und Trump sind beide das Ergebnis populistischer Wut auf ein politisches Establishment, das in der Vergangenheit wenig Sensibilität für die gefühlten und tatsächlichen Verlierer der Globalisierung gezeigt hat.



"Die angelsächsischen Demokratien trieben die Privatisierung am schnellsten voran, zerschnitten die sozialen Netze am radikalsten, ließen es zu, dass Bildung und Gesundheit zum Privileg der Besserverdienenden werden, während sie allen anderen predigten, den Gürtel enger zu schnallen. (.) Dass sich in einem solchen Klima am Ende die Vernunft durchsetzt, darf nicht mehr als gesetzt gelten. Deshalb muss mit einem No-Deal-Brexit in Großbritannien genauso gerechnet werden wie einer Wiederwahl Trumps in den USA."