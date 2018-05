Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Kriminalstatistik

REGENSBURG (dpa-AFX) - Die "Mittelbayerische Zeitung" über die aktuelle Kriminalstatistik:

"Um mehr Sicherheit - und damit auch ein besseres Sicherheitsgefühl für die Menschen - zu schaffen, bedarf es eines ganzen Bündels von Maßnahmen.



Ganz schlichte, wie etwa funktionierende Straßenbeleuchtungen in der Nacht und jederzeit erreichbare Polizeistationen. Aber auch etwas aufwändigere, wie wieder mehr Polizisten auf den Straßen, mehr Überwachungstechnik auf besonders neuralgischen Plätzen, auf Bahnhöfen, in Zügen und Bussen. Aber natürlich muss die eingesetzte Videotechnik auch von Menschen zeitnah ausgewertet werden können. Zugleich benötigen die Polizeien und Staatsanwaltschaften bessere technische Mittel und umfassendere rechtliche Möglichkeiten, um Kriminellen in den Weiten des Internets ihr schmutziges Handwerk legen zu können. Nur ein starker, wehrhafter Staat kann für mehr Sicherheit sorgen. Und er muss dabei keineswegs zum Überwachungsstaat aufgerüstet werden. Es gibt viel zu tun, für Super-Innenminister Horst Seehofer und seine Kollegen."