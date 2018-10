Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Kommunalwahlen/Polen

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Kommunalwahlen/Polen:

"In Polen herrscht Wahlkampf.



Zwar stimmen die Menschen am 21. Oktober "nur" über die Zusammensetzung der Kommunalparlamente ab und wählen ihre Bürgermeister neu. Doch der Urnengang ist der erste landesweite Stimmungstest nach drei Jahren PiS-Herrschaft. Manche Kommentatoren haben die Wahl deshalb bereits zum Plebiszit über die Regierungspolitik erklärt, die Polen unter anderem ein EU-Rechtsstaatsverfahren beschert hat. Die Brüsseler Kommission hält die Demokratie im Land für akut gefährdet. Wichtigster Kritikpunkt ist der Umgang mit der Richterschaft. Nach EU-Lesart versucht die PiS, sich die Justiz zu unterwerfen. Jaroslav Kaczynski nutzt diesen Streit im Wahlkampf für seine Zwecke. Statt sich in die Niederungen der Kommunalpolitik zu begeben, nutzt er die Gelegenheit zur Offensive gegen alle, die "nicht auf der Seite der Polen stehen". Der Plan scheint aufzugehen."