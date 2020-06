Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Joe Biden/Donald Trump

REGENSBURG (dpa-AFX) - Die "Mittelbayerische Zeitung" schreibt zum US-Wahlkampf:

Diese Unfähigkeit zur Empathie kann Biden für sich nutzen.



Und er tat es, als er in den vergangenen Tagen vorsichtig aus der Quarantäne auftauchte. Doch mit Reden allein ist es vor allem für die jungen Aktivisten nicht getan. Sie erwarten mehr von dem Mann, dessen Kandidatur die Afroamerikaner mit dem politischen Wunder am Superdienstag rettete. Jetzt sei es an ihm, dem schwarzen Amerika in der Doppelkrise aus Pandemie und Polizeigewalt zu helfen. Seine Strategen erkennen, dass er sich in diesem Moment nicht als Präsident des "Übergangs" verkaufen kann, sondern einer, der grundlegende Reformen anbietet. Biden scheint zu verstehen, dass er die Stimmung auf der Straße aufnehmen und für Veränderungen nutzen muss. Deshalb kehrte er nicht als Kandidat, sondern als Schattenpräsident ins öffentliche Leben zurück./be/DP/eas