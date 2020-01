Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Hass/Kommunalpolitiker

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Hass/Kommunalpolitiker:

"Mehr als 1200 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger zählte das BKA im vergangenen Jahr, darunter auch der tödliche Anschlag auf Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke.



Das Problem ist kein neues. Wer im Fokus des öffentlichen Interesses steht und Entscheidungen trifft, die das Leben anderer beeinflussen, steht zwangsläufig früher oder später auch in der Kritik des ein oder anderen Lagers, macht sich Freunde und Feinde. Dabei kennt die Geschichte auch Gewalt gegen Politiker zur Genüge, jeder einzelne Anschlag ist unerträglich. Und doch erschüttern die Berichte der Kommunalpolitiker besonders. Wer dem entgegentreten will, der kann hartes Vorgehen gegen Hasskriminalität fordern, härtere Strafen, strengere Gesetze. Noch wichtiger aber ist die Unterstützung und Würdigung jener, die täglich in den Gemeinden ihr Bestes geben."/zz/DP/he