Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Großbritannien/Europawahl

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Großbritannien/Europawahl:

"Schon am 23. Mai - denn im Königreich wird traditionell an einem Donnerstag gewählt - sind die Briten aufgerufen, ihre 73 Abgeordneten für das Europarlament zu bestimmen.



Es ist eine Wahl, die kaum jemand will. Bei den Bürgern herrscht blankes Unverständnis. (.) Es wird eine Wutwahl, das ist sicher, und am härtesten wird es die Regierungspartei treffen. Schließlich haben die Konservativen das Brexit-Referendum angesetzt, sich danach zur Partei erklärt, die den EU-Austritt umsetzen will, und es offensichtlich vermasselt."/yyzz/DP/he