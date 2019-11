Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Glyphosat-Aus

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Glyphosat-Aus:

"Glyphosat ist Symptom einer auf Effizienz getrimmten konventionellen Landwirtschaft.



Mit seiner Hilfe können Bauern alles aus ihren Böden herauspressen, was geht. Der Wirkstoff zementiert ein überkommenes System, das jetzt in die Krise geraten ist: Denn eine wachsende Zahl von Bürgern sorgt sich um Klima und schwindende Ressourcen. Das Bienenvolksbegehren hat eindrucksvoll gezeigt, dass die Gesellschaft die Ausrichtung der Landwirtschaft, wie sie bis heute ist, nicht mehr hinnehmen will. Denn sie richtet massiven Schaden an."/yyzz/DP/he