Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu G-20-Gipfel

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu G-20-Gipfel:

"Tatsächlich illustrierte das G-20-Treffen, was passiert, wenn die USA als Führungsmacht des Westens ausfallen.



Dann schlägt die Stunde der Autokraten, Nationalisten und Protektionisten, die in einen Wettbewerb treten, bei dem der Stärkere am Ende die Regeln diktiert. Das ist die düstere Welt, die Trump als Ideal vorschwebt. Dass der Störenfried diesmal stillhielt, beruht nicht auf besserer Einsicht, sondern auf seiner Schwäche. Die Russland-Affäre hat den US-Präsidenten so kompromittiert, dass er ein Treffen mit seinem Förderer Wladimir Putin mit fadenscheinigen Gründen absagte."/zz/DP/he