Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Exit-Überlegungen

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Exit-Überlegungen:

"Es geht einerseits um Leben und andererseits um Existenz - also auch um Leben: Das ist das Dilemma, in dem politisches Handeln derzeit steckt.



Existenz ist die Lebensgrundlage, die neben dem Ökonomischen auch das Kulturelle, das Soziale, die Kunst und wenn man will sogar den Sport und das Vergnügen mit einschließt. Wer die Freiheit, sich in all diesen Facetten zu entfalten, einkassiert, selbst mit gutem Grund, darf das nicht auf Dauer tun."/yyzz/DP/he