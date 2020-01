Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Energiepolitik/Südostlink

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Energiepolitik/Südostlink:

"Zwar hat sich seit Fukushima, dem extrem trockenen Sommer 2018 und den alarmierenden Prognosen der Klimaforscher allgemein die Erkenntnis durchgesetzt, dass in der Energiepolitik etwas passieren muss.



Doch das Umdenken der Regierungen in Bund und Ländern geht zu langsam. Noch immer werden regionale Potenziale nicht wirklich genutzt und falsche Anreize gesetzt. Der Südostlink ist Teil eines Systems, das auf Atom und Kohle beharrt und in dem es Netzbetreibern gestattet wird, hohe Renditen abzuschöpfen."/zz/DP/he