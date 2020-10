Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Corona-Impfstoff

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Corona-Impfstoff:

"Kaum rückt ein Corona-Impfstoff in offenbar größere Reichweite, wächst die Angst der Impfgegner vor einer Impfpflicht.



Doch keine Bange: Weder die Bundesregierung noch das Kabinett in München planen, Bürgern zwangsweise Impfdosen zu injizieren. Wer anderes glaubt, hat sich in Verschwörungstheorien verheddert. Die Politik wirbt zwar eindringlich fürs Impfen, mehr aber nicht. Ein Zwang wäre ohnehin rechtlich höchst fragwürdig. Die Impfpflicht wäre praktisch auch nicht durchsetzbar. Sie wäre allein deshalb absurd, weil ein potenzieller Wirkstoff in den ersten Monaten nach der Zulassung weltweit sehr knapp sein wird. Das Kernproblem wird also vielmehr sein: Wie lässt sich die Mangelware dann gerecht auf diejenigen verteilen, die den Schutz vor Corona am Nötigsten haben?"/al/DP/he