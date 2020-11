Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Corona

REGENSBURG (dpa-AFX) - 'Mittelbayerische Zeitung' zu Corona

Wenn sich alle an simpelste Vorsichtsregeln gehalten hätten, hätte es den Lockdown light nicht gebraucht.



Auch die unbestritten starken Grundrechtseingriffe wären größtenteils vermieden worden. Diese Botschaft richtet sich auch an jenen Teil der "Querdenker", die bei Demonstrationen ohne Maske und Abstand auflaufen und in Kauf nehmen, sich und andere zu infizieren. Sie bürden die Konsequenzen bewusst oder gedankenlos Anderen auf - etwa den Krankenschwestern und Krankenpflegern auf Intensivstationen./yyzz/DP/zb