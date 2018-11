Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu CDU/Merkel-Nachfolge

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu CDU/Merkel-Nachfolge:

"Die einstige Volkspartei CDU wurde bei den letzten Wahlen empfindlich abgestraft, so dass über kurz oder lang sogar der Verlust der Macht im Bund drohte.



Die neue politische Situation setzte nun jedoch ungeahnte Kräfte frei. In der CDU wird diskutiert, gefragt, gestritten, gewogen und gewertet. Es werden Sympathiepunkte für die einen sowie Misstrauensvoten für den anderen oder die andere vergeben. So wie im normalen Leben auch."/yyzz/DP/he