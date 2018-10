Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Brexit-Streit

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Brexit-Streit:

"Jetzt droht der Austrittsvertrag daran zu scheitern, dass die EU auf einer unbefristeten Garantie für Nordirland besteht, obwohl auch sie erklärtermaßen nur eine temporäre Zollunion für das gesamte Königreich will.



Theresa May wird in Brüssel versuchen, über die Köpfe der Kommission und des Verhandlungsführers Michel Barnier hinweg an die Regierungschefs der EU zu appellieren, eine vernünftige Lösung für ein im Grunde kleines Problem zu finden. Es bleibt zu hoffen, dass sie Erfolg hat, denn einen No-Deal-Brexit kann sich niemand ernsthaft wünschen."/zz/DP/he