Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Brexit

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Brexit:

"Die Tage von Theresa May scheinen gezählt.



Die Brexit-Hardliner auf dem rechten Parteiflügel der Konservativen signalisieren der 62-Jährigen, dass sie gewillt wären, für ihren Brexit-Deal zu stimmen, vorausgesetzt May verspricht, danach das Feld zu räumen. Die Ultras wollen, dass einer der ihren in der zweiten Phase die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit der EU führt. "Um ihren Deal zu besiegeln und Brexit zu liefern", drückte es die "Sun" aus, "muss sie zurücktreten." Es ist möglich, dass sich May auf diesen Kuhhandel einlässt. Es scheint der einzige Weg, um ihren Deal zu retten, der bisher schon zweimal deutlich vom Unterhaus abgelehnt wurde. Eine dritte Niederlage, das weiß auch May, kann sie sich nicht mehr leisten."/zz/DP/he