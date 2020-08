Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Atomwaffen

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Atomwaffen:

"Ohne den Atomwaffensperrvertrag hätten sich wohl in den vergangenen fünf Jahrzehnten immer mehr Staaten entschlossen, Atomwaffen zu entwickeln.



Die wachsende Unzuverlässigkeit amerikanischer Bündniszusagen könnte bewirken, dass derlei Gedankenspiele wieder an Fahrt gewinnen. Der Abrüstungsparagraf ist der Hauptstreitpunkt in dem Vertrag. Nach einem halben Jahrhundert stellt sich die Frage der Glaubwürdigkeit. Bei den Staaten, die auf Atomwaffen verzichtet haben, überwiegt die Meinung, dass die Atommächte zu wenig abrüsten und auch gar nicht abrüsten wollen. So tief, wie viele gerne glauben möchten, schlummern die Atomwaffen gar nicht in den Bunkern der großen Mächte. Der Einsatz von Atomwaffen wird genau besehen wieder wahrscheinlicher."/yyzz/DP/he