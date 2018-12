Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Angela Merkel

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Angela Merkel:

"Doch nun, den eigenen Abgang vor Augen, will es Angela Merkel offenbar noch einmal wissen.



In ihrer Neujahrsansprache räumt sie zwar Verständnis für den Unmut vieler Menschen über die langwierige Regierungsbildung und die quälenden Streitereien mit Horst Seehofer ein, doch Merkel schaut lieber nach vorn. Die Herausforderungen auf internationaler wie auf nationaler Bühne werden 2019 keineswegs kleiner. Klimawandel, Migration, internationaler Terrorismus auf der einen sowie Digitalisierung, Dieselkrise, die Werte unseres Zusammenlebens auf der anderen Seite. Merkel beschreibt Aufgaben für die nahe Zukunft. Ihre Aufgaben. Wie der Abgesang einer Kanzlerin, die schon bald in den Ruhestand treten will, klingt das jedenfalls nicht."/al/DP/he