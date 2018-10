Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Andrea Nahles

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Andrea Nahles:

"Statt Agenda 2010 kündigt Nahles nun ein neues, modernes Konzept für einen "Sozialstaat 2025" an.



Schon wieder eine solche Jahreszahl, an der man alles oder nichts festmachen kann. Die SPD werde mit den Sachen aufräumen, die die Partei noch immer blockierten. Es werde eine sozialdemokratische Antwort auf die Herausforderungen des digitalen Kapitalismus geben. Gut gebrüllt, Löwin. Doch was genau Nahles mit ihrer vollmundigen Ankündigung genau meint, bleibt vage. Was sie etwa an den - teilweise zu Recht - kritisierten Hartz-IV-Regelungen abschaffen, verändern will, sagt sie nicht. Insofern kommen Nahles' flotte Ankündigungen daher wie Pfeifen im dunklen Wald."/yyzz/DP/he