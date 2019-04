Pressestimme: 'Mittelbayerische Zeitung' zu Äthiopienreise/Söder

REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zu Äthiopienreise/Söder:

"Es ist sehr wohltuend, dass statt von "Bayern First" nun stärker von den Vernetzungen und Wechselwirkungen in der "einen Welt" die Rede ist.



Wobei Entwicklungshilfe mit Weitblick sehr wohl im zentralen bayerischem Interesse liegt. Was passiert, wenn Europa Krisenherde ignoriert, war im Herbst 2015 zu beobachten, gerade im Freistaat, über dessen Grenzen die Flüchtlinge in erster Linie nach Deutschland kamen."/yyzz/DP/he