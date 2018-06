Pressestimme: 'Mindener Tageblatt' zum Bundeshaushalt

MINDEN (dpa-AFX) - "Mindener Tageblatt" zum Bundeshaushalt:

"Politik verteilt nun mal lieber gezielt deren Geld als den Bürgern zu überlassen, was sie damit anfangen wollen.



Und so bleibt Deutschland, eines der wohlhabendsten Länder der Welt, auch eines mit der weltweit höchsten Steuer- und Abgabenlast. Dass dieses Geld in einem gigantischen Verschiebeapparat so hin- und her- und umverteilt wird, dass am Ende dennoch eine vielfach marode Infrastruktur, eine kaum noch einsatzfähige Bundeswehr, klamme Kommunen und nur äußerst überschaubare Investitionen in Zukunftstechnologien herauskommen - auch das ist eines der Mysterien, die sich dem Steuerzahler mit jedem Haushalt aufs neue offenbaren. Schwarze Nullen hin oder her."/yyzz/DP/he