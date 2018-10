Pressestimme: 'Mindener Tageblatt' zu Union/Merkel/Merz

MINDEN (dpa-AFX) - "Mindener Tageblatt" zu Union/Merkel/Merz:

"Merz, so die Hoffnung seiner Unterstützer, das wäre die Rückkehr zu den von ihnen heute so schmerzlich vermissten "guten alten Zeiten", als die CDU noch nicht in der SPD-Wählerschaft wildern, keine AfD-Konkurrenz fürchten und sich nicht über noch massivere Verluste an die Grünen wundern musste.



Eine trügerische Hoffnung, über die die gesellschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik lange hinweggegangen ist. Merz wäre nicht nur vom Lebensalter her ein Mann von gestern. Möglich, dass er Teilen der Union ihren durch die Reibungen an der Moderne geschundenen Seelenfrieden wiedergeben könnte - vom Volkspartei-Anspruch könnte sie sich allerdings endgültig verabschieden. Ebenso von der damit verbundenen, aktuell ihr als einziger Partei verbliebenen, relativ sicheren Machtperspektive."/DP/he