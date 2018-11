Pressestimme: 'Mindener Tageblatt' zu USA/Midterm-Wahlen

MINDEN (dpa-AFX) - Das "Mindener Tageblatt" über die Kongresswahlen in den USA:

"Man sollte sich nichts vormachen: Donald Trump als Betriebsunfall der Geschichte anzusehen, der bei der erstbesten Gelegenheit von den mehrheitlich über ihn erschrockenen Wählerinnen und Wählern korrigiert wird - das ist Wunschdenken.



Die sogenannten Midterm-Wahlen in den USA haben vielmehr gezeigt, dass der oft spaltende, gern hetzende und es häufig mit der Wahrheit nicht so genau nehmende Polter-Präsident sowohl in seiner Partei als auch in seiner Wählerschaft über hinreichenden Rückhalt verfügt. Und zwar so hinreichend, dass eine Wiederwahl für eine zweite Amtszeit inzwischen keineswegs unwahrscheinlich scheint, auch wenn er bis dahin noch viel weiteres Porzellan in der Weltpolitik wie in seinem eigenen Land zerschlagen kann - und dürfte."