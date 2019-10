Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zur US-Außenpolitik

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zur US-Außenpolitik:

"Die Türkei will ihre Grenze dichtmachen und gleichzeitig mehrere Millionen Flüchtlinge in die Sicherheitszone abschieben.



Dort leben aber schon Millionen Menschen, die meisten sind Kurden. Das heißt, Erdogan strebt Massenvertreibungen an. Not und Elend werden zunehmen. Viele verzweifelte Menschen werden deshalb versuchen, nach Europa zu kommen. Verursacher wäre eben jener Erdogan, der Milliarden Euro von der EU kassiert hat, damit er Europa die Flüchtlinge vom Hals hält. Diese Rechnung wurde allerdings ohne Donald Trump gemacht."/DP/he