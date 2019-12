Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zur SPD

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zur SPD:

"Ob sich die sozialdemokratische Basis so den "Aufbruch in die neue Zeit" vorgestellt hat? Doch wenn es der SPD wirklich ernst damit ist, nicht mehr nur den alten Koalitionsvertrag abzuarbeiten, sondern neue Akzente zu setzen, dann wird sie auch Kröten schlucken müssen.



Was ist machbar und was nicht? Im schlechtesten Fall könnten sich SPD und Union dabei wechselseitig blockieren. Eine Garantie, dass die amtierende Groko wirklich bis zum Herbst 2021 hält, gibt es auch nach den geschmeidigen Tönen von Saskia Esken nicht."