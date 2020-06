Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zur Reisefreiheit

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zur Reisefreiheit:

"Der Kampf gegen das Coronavirus wurde nicht gewonnen.



Die Union öffnet sich wieder, weil sie etwas erreicht hat, was viele erst noch schaffen müssen: Dank konsequenter Überwachung und Hygiene hat Europa so etwas wie einen epidemiologischen Gleichstand erreicht- auch wenn man richtigerweise Großbritannien derzeit ausnehmen muss. Allerdings sollte jedem klar sein, dass dieser Erfolg nur dann anhält, wenn die Vorsicht mitgenommen wird. Wer glaubt, er könne auch von Maske und Mindestabstand Urlaub machen, riskiert viel - den Neubeginn, die wiedergewonnene Freiheit, das Überleben der Gastgeber und am Ende wohl auch die eigene Gesundheit."