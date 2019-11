Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zur Digitalisierung

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zur Digitalisierung:

"Doch was nützen alle Beschleunigungsgesetze, wenn die Politik selbst ihre zentralen Zukunftsprojekte nur lustlos angeht? Im Verkehr wird man kaum Akzeptanz für neue Bahntrassen oder Fahrradwege bekommen, wenn man gleichzeitig weiter den motorisierten Individualverkehr fördert.



Und wie passt es mit der Energiewende zusammen, wenn für Windräder bundesweit mindestens 1000 Meter Abstand zur nächsten noch so kleinen Siedlung verordnet werden? So verändert man nicht Mentalitäten, so schafft man Mentalitäts-Blockaden."/be/DP/he