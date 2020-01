Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zum Iran

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zum Iran:

"Die gezielte Tötung eines iranischen Militärstrategen durch die USA schien viele Iraner die desolate Wirtschaftslage im Land einstweilen vergessen zu lassen.



Die kollektive Empörung gegen Washington ist wahrscheinlich die beste Lebensversicherung für die Machthaber in Teheran. Doch der Wind hat sich in kürzester Zeit gedreht. Die Trauer ist umgeschlagen in Wut und Protest gegen die Lügen der einheimischen Behörden."/yyzz/DP/he