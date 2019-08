MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zum Brexit:

"Johnson versucht bereits, ein Szenario aufzubauen, dass es ihm in einigen Wochen möglich macht, der angeblich so störrischen und überheblichen EU die Schuld für einen harten Bruch ohne Abkommen in die Schuhe zu schieben.



Denn dies scheint die einzige Möglichkeit zu sein, das eigene Scheitern verkleistern zu können."/DP/he