Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Steve Bannon

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Steve Bannon:

"Bannons Versuch, die Totengräber Europas in einem Sammelbecken zu vereinen, muss als das verstanden werden, was es ist: ein Angriff in die inneren Angelegenheiten.



Erträumt von Putin, unterstützt von Trump und finanziert aus düsteren Kanälen im Ausland. Wer sich darauf einlässt, macht sich zum Büttel fremder Mächte, die zu Lasten Europas ihr eigenes Wohl fördern wollen. Dieses Paradox einer rechten Internationalen sollte nicht zu schwer zu durchschauen sein."/be/DP/he