Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Programm gegen Langzeitarbeitslosigkeit

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Programm gegen Langzeitarbeitslosigkeit:

"Immerhin geht es nicht um bloße Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wie noch in den 1990er Jahren, die häufig in sinnentleerten Tätigkeiten gipfelten.



Maßstab ist eine versicherungspflichtige Beschäftigung, die das individuelle Selbstbewusstsein nur stärken kann. Neben einer ausreichenden Finanzierung kommt es aber genauso auf eine persönliche Betreuung an. Heute kümmern sich viel zu wenige Mitarbeiter in der Arbeitsverwaltung um jeweils viel zu viele Hartz-IV-Bezieher. Wenn hier nicht die Wende gelingt, dann verpufft das ganze Milliarden-Programm."/zz/DP/he