Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Präsidentschaftswahl in Frankreich

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Präsidentschaftswahl in Frankreich:

"Die großen Volksparteien bangen längst um ihren Einzug in die zweite Runde der Wahl, weil sie das "System" repräsentieren, das Marine LePen so effizient abkanzelt.



Zu ihrem Erfolg reicht die empörte Analyse über die desaströse Lage des Landes und die Verkörperung eines anderen Weges. Dabei wäre er fatal, für Frankreich wie für Europa. Was lässt sich auf diese Entwicklung erwidern? Am besten wohl mit einer positiven, weltoffenen und mutmachenden Botschaft: Dass Frankreich anders zu sanieren ist als mit Abschottung und Nationalismus. Denn es verdient Besseres."