Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Nord Stream 2

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der "Mannheimer Morgen" zu Nord Stream 2:

"Ganz so ohnmächtig gegenüber Putin ist die Bundesregierung im Fall Nawalny aber trotzdem nicht.



So ist Russland zum Beispiel auch dringend auf Einnahmen aus Erdöl angewiesen. Also liegt es nahe, dass Deutschland stärker bei anderen ölexportierenden Staaten anklopft. Und was die umstrittene Pipeline betrifft, so könnte sie zwar fertiggestellt werden, doch deshalb muss Deutschland nicht gleich automatisch russisches Gas abnehmen."/al/DP/fba