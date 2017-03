Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Niederlande-Wahl

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Niederlande-Wahl:

Die Show stahlen dem Populisten Geert Wilders einerseits Politiker wie Mark Rutte, die sich als verlässliche Verwalter präsentierten.



Andererseits die neuen Gesichter. Das ist eine Entwicklung, die möglicherweise auch im Rest Europas eine Rolle spielt: Der Wunsch nach personeller Erneuerung in der Politik ist groß. Darauf baut auch der linksliberale Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron in Frankreich seine Kampagne auf. Und selbst der deutsche SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz zehrt davon, dass er im Alter von 61 Jahren und trotz Jahrzehnten in der Politik zumindest auf Bundesebene noch als Newcomer gilt.