Pressestimme: Mannheimer Morgen' zu Mobilität

MANNHEIM (dpa-AFX) - Mannheimer Morgen' zu Mobilität

Die Richtung stimmt: Mehr, besserer und billigerer öffentlicher Nahverkehr trägt dazu bei, dass die Luft in den Ballungszentren sauberer wird und generelle Fahrverbote vermieden werden können.



Gut, dass der Bund dies nun mit Fördermillionen finanziert. Allerdings kommt die Initiative reichlich spät. Die Nahverkehrsförderung des Bundes ist also eine gute Sache. Jetzt kommt's aber darauf an, bei der Verkehrswende endlich mehr Tempo zu machen.

- Den vollständigen Kommentar lesen Sie unter http://bit.ly/1MCIyI0/yyzz/DP/zb