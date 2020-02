Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Merkels Afrikareise

MANNHEIM (dpa-AFX) - 'Mannheimer Morgen' zu Merkels Afrikareise:

Die deutsche Zusammenarbeit mit den Staaten Afrikas braucht nicht nur eine bessere finanzielle Ausstattung und eine ordentliche Koordination, sondern auch einen breiteren geistigen Horizont - und zwar auf sozialer wie kultureller Ebene.



Repräsentanten dieser Bereiche fehlen aber in Merkels Delegation. So überfällig Merkels Besuch ist - so unzureichend ist er es zugleich./al/DP/stk