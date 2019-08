Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Lebensverhältnissen

MANNHEIM (dpa-AFX) - 'Mannheimer Morgen' zu Lebensverhältnissen

Während sich in einigen Teilen Deutschlands die Menschen auf eine berufliche und lebenswerte Zukunft freuen können, wachsen in anderen Regionen die Angst und die Unzufriedenheit.



Was folgt, sind Wegzug und Verödung ganzer Landstriche. Und einen unschönen Nebeneffekt haben ungleiche Lebensverhältnisse seit jeher: Dort, wo Menschen keine Perspektive sehen, stoßen extreme Kräfte in die vom Staat gelassene Lücke.

- Den vollständigen Kommentar lesen Sie unter http://bit.ly/1MCIyI0/yyzz/DP/zb