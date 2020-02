Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Koalitionsausschuss

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Koalitionsausschuss:

"Mögen sich die Spannungen nun etwas gelöst haben, das weitere Schicksal der Groko ist durch die Vorgaben des Koalitionsausschusses zurück in die Hände der Erfurter Landespolitiker gelegt worden.



Zu jenen also, die gezeigt haben, dass sie sich wenig oder gar nicht um Direktiven aus Berlin scheren. Was für ein Risiko."

- Den vollständigen Kommentar lesen Sie unter http://bit.ly/1MCIyI0/al/DP/nas