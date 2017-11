Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Jamaika-Verhandlungen

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Jamaika-Verhandlungen:

"In der vergangenen Woche war noch von Streit und von lautstarken Auseinandersetzungen unter den Jamaika-Sondierern die Rede.



"Und auch heute, wenn es um Landwirtschaft und Verkehr gehen soll, wird das so sein. Dennoch: Ein Scheitern der Gespräche ist kaum noch vorstellbar. Dann hätte man schon längst die Notbremse ziehen müssen. Die Parteien scheinen zudem endlich begriffen zu haben, dass sie vor allem einem Grundsatz folgen müssen: Nicht alles, was man im Wahlkampf an Forderungen erhoben hat, muss man am Ende auch durchsetzen."