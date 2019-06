MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Iran:

"Der EU gelingt es seit langem nicht, ihre wirtschaftliche Stärke in globalpolitische Macht umzusetzen.



Deshalb wird sie nun zum Spielball. Ihre Armeen sind so zersplittert, dass sie trotz eines immensen finanziellen Gesamtaufwandes für Rüstung international nur einen Bruchteil der Kampfkraft und Präsenz der USA in die Waagschale werfen kann./zz/DP/he