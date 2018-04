Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Echoverleihung

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Echoverleihung:

"Klug wäre es jetzt, den Preis fürs Erste auszusetzen.



Um ohne Produktionsdruck nachzudenken, wie unabhängige Korrektive eingebaut werden können. Man könnte die inhaltliche Verantwortung für den Echo ausgliedern, warum nicht an ein wissenschaftliches Institut an der Popakademie? So richtig vermissen würde die Gala kaum jemand: Lediglich 1,79 Millionen Fernsehzuschauer bei VOX sprechen ja für sich."/zz/DP/he