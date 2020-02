Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Brexit

MANNHEIM (dpa-AFX) - 'Mannheimer Morgen' zu Brexit

Pragmatische Lösungen sind gefragt.



Doch die Gefahr, dass vor allem in Westminster die Ideologen Regie führen, bleibt groß. Und damit auch die Befürchtungen auf europäischer Seite, was eigentlich passieren würde, wenn sich wider alle Erwartungen und entgegen einer unübersehbaren Zahl von Studien der Brexit für das Vereinigte Königreich als Erfolg herausstellen sollte. Ob der Binnenmarkt dann noch zu retten ist, steht in den Sternen. Kein Wunder also, wenn die europäischen Unterhändler in den kommenden Monaten eine harte Linie fahren./al/DP/zb