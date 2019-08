Pressestimme: 'Mannheimer Morgen' zu Bildungsbarometer

MANNHEIM (dpa-AFX) - "Mannheimer Morgen" zu Bildungsbarometer:

"Fast jeder fünfte ausländische Jugendliche in Deutschland verlässt die Schule ohne Abschluss: Das ist die eigentlich alarmierende Nachricht aus dem gerade veröffentlichten Bildungsmonitor.



Im Umkehrschluss bedeutet das: Kinder mit Migrationshintergrund, die vermutlich vor allem wegen sprachlicher Probleme den Anschluss in der Schule verlieren, müssen stärker unterstützt werden. Jeder Euro, der hier investiert wird, ist gut angelegt. Schließlich hilft er im Zweifel zu vermeiden, dass die Schüler in ihrem späteren Leben auf staatliche Unterstützung angewiesen sind."/yyzz/DP/nas