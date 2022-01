Pressestimme: 'Main-Echo' zur neuen EU-Parlamentspräsidentin

ASCHAFFENBURG (dpa-AFX) - "Main-Echo" zur neuen EU-Parlamentspräsidentin:

"Einige stoßen sich allerdings daran, dass die Christdemokratin aus dem katholischen Malta als entschiedene Abtreibungsgegnerin mit betont konservativen Positionen an den eher liberalen Mainstream aneckt. Aber vielleicht liegt darin auch eine Chance. Das Beispiel Metsolas zeigt, dass auch entschieden konservative Positionen in einem gemeinsamen Europa durchaus ihren Platz haben, wenn sie mit einem überzeugenden Eintreten für genau dieses gemeinsame Europa verbunden sind. Insofern könnte die junge Malteserin auch eine Brückenbauerin zu dem Teil der Konservativen sein, die noch mit dem Projekt EU fremdeln. Auch und gerade in dieser Hinsicht kann man ihr für ihr neues Amt nur alles Gute wünschen."/yyzz/DP/stk