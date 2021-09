Pressestimme: 'Märkischer Oderzeitung' zu Nordkoreas Aufrüstung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkischer Oderzeitung" zu Nordkoreas Aufrüstung:

"Was bei der Meldung aufhorchen lässt, ist die Besonderheit der getesteten Rakete.



Es handelt sich um eine Hyperschallwaffe. Nordkorea wäre das vierte Land, das sich diese Waffen beschaffen will. Sollte es in deren Besitz gelangen, ergibt sich nicht nur eine neue Gefährdungslage für Südkorea, sondern es könnte in der ostasiatischen Region auch ein Wettrüsten lostreten, das sich niemand wünschen kann. Offensichtlich zeigen die Sanktionen gegen das Land überhaupt keine Wirkung. Die Weltgemeinschaft muss dringend andere Wege suchen, um Nordkorea von diesem gefährlichen Weg abzubringen."/yyzz/DP/he