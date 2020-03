Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur gesetzlichen Pflegeversicherung

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - 'Märkische Oderzeitung' zur gesetzlichen Pflegeversicherung

Es verwundert schon sehr, dass der Unionsfraktion-Vize Frei angesichts von vorgeschlagenen Formulierungen wie: "Das Wohl des Kindes ist bei allem staatlichen Handeln angemessen zu berücksichtigen" gleich das Gespenst des "DDR-Unrechtsstaats" heraufbeschwört.



Stichhaltig ist das Argument mehrerer Unionspolitiker - und vieler Juristen -, dass die in Artikel eins des Grundgesetzes genannte "unantastbare Menschenwürde" selbstverständlich auch für Kinder gilt. Doch in einer immer älter werdenden Gesellschaft wäre eine Konkretisierung, was dies für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen genau bedeuten soll, sinnvoll. Vor allem wäre eine Grundgesetzänderung ein starkes Symbol, das mit ganz konkreten Maßnahmen unterfüttert werden sollte. Mit simplen Dingen zum Beispiel wie mehr Geld für die Sanierung von Schultoiletten, aber auch mit mehr Personal für Jugendämter./yyzz/DP/zb