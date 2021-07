Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur deutschen Corona-Politik

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zur deutschen Corona-Politik:

"Da wird so getan, als wenn Urlauber aus der Ferne Delta einschleppen könnten - wo doch hierzulande bereits neun von zehn Infektionen Delta zuzuordnen sind.



Und hektisch wird die nächste Ministerpräsidentenkonferenz vorgezogen. Alles in allem eine Kakofonie, die wenig voranbringt, dafür aber für Unruhe sorgt, eine ungute Situation, wie sie etwa noch von der erst beschlossenen und dann wieder gekippten Osterruhe in schlechter Erinnerung ist. Man kann nur staunen, wie wenig sich die politischen Abstimmungsprozesse in der mittlerweile so langen Zeit der Pandemie verbessert haben. Wenn die Entscheidungsträger weiter so herumstolpern und nur auf kurze Sicht fahren, erwischt uns im Herbst die nächste große Welle. Womit die Politik dann dem Virus Beihilfe zur Gesundheits- und Freiheitsberaubung geleistet hätte."/ra/DP/he