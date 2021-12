Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zur Übermittlung von Corona-Zahlen

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung' zur Übermittlung von Corona-Zahlen:

"Zu den Merkwürdigkeiten der Pandemiebekämpfung gehört, dass längst bekannte Probleme noch immer nicht aus der Welt geschafft wurden. So werden die aktuellen Zahlen zu Neuinfektionen von der Behörde, die sie veröffentlicht, also dem Robert-Koch-Institut, selbst infrage gestellt. ... Dabei wollen die Ministerpräsidenten und der Kanzler ja am 7. Januar die Pandemielage neu beurteilen. Auf welcher Grundlage eigentlich? Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat angekündigt, sich auf eigene Faust die nötigen Daten verschaffen zu wollen. Wie er das anstellen will, bleibt unklar. Klar dagegen ist, dass der öffentliche Gesundheitsdienst einen drastischen Wandel erfahren muss: Mit zeitgemäßer Technik und Software, mit entsprechender Personalausstattung und Arbeitsorganisation, also auch einer Sieben-Tage-Arbeitsfähigkeit. Und das alles sehr schnell."/kkü/DP/he